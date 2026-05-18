Trump retira demanda millonaria por filtración de sus impuestos en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró el lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El presidente y sus dos hijos Eric y Donald Jr, así como la empresa familiar de Trump, anunciaron que retiraban la demanda presentada en Florida, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia anunciaba que parte del acuerdo económico pactado con el mandatario estaría destinado a un fondo para combatir “la politización de la justicia”. Un antiguo contratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.

Las declaraciones de impuestos de Donald Trump fueron objeto de controversia desde su primera campaña presidencial por negarse a hacerlas públicas. FOTO: AFP.

“De conformidad con el acuerdo, los demandantes recibirán una disculpa formal, pero ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”, anunció el Departamento de Justicia mediante un comunicado. Las partes litigantes “han acordado, a cambio de la creación de este fondo, desistir de la demanda que tienen pendiente”, añadió. Conozca: Estados Unidos y Nigeria anuncian la muerte del “número dos” del Estado Islámico El fondo para “combatir la politización de la justicia” estará dotado con 1.700 millones de dólares. “Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, añadió el comunicado, citando al Fiscal General en funciones, Todd Blance. Personas que fueron perseguidas y encarceladas durante el gobierno de Joe Biden, como por ejemplo, a los cientos de simpatizantes de Trump que fueron procesados por su participación en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio en Washington, podrían acogerse a este fondo.