OKC y Spurs abren la Final de Conferencia de la NBA: ¿a qué hora y dónde ver el juego?

El mejor baloncesto del mundo, la NBA , entra en su recta final y solo quedan 4 equipos, 2 por conferencia. Este lunes 18 de mayo, Oklahoma City Thunder recibe a San Antonio Spurs por el juego número uno de la Final de la Conferencia Oeste . Los Thunder buscan defender el título obtenido en 2025 ante Indiana Pacers en las finales de la NBA. Por el lado de los Spurs, están viviendo una temporada de resurrección de la mano de Victor Wembanyama . Los texanos no llegaban a esta instancia desde 2017.

Los actuales campeones de la NBA buscan aumentar su buena racha. Tanto en Primera Ronda como en Semifinales de Conferencia, ganaron todos sus partidos ante Phoenix Suns y Los Angeles Lakers , respectivamente. El entrenador que consiguió el anillo en 2025, Mark Daigneault , habló en rueda de prensa sobre las claves para obtener el doblete: “si logramos mantenernos concentrados en el presente, enfocados en lo que tenemos que hacer en esta forma de juego en particular, y luego vamos sumando eso a lo largo del partido, eso es lo que nos coloca en la mejor posición para ganar”.

Shai Gilgeous-Alexander, la máxima figura del Thunder y actual MVP de la NBA, no ha tenido sus mejores Playoffs, sin embargo, es un peligro latente para los rivales, principalmente en el clutch, instancia del juego donde es considerado el mejor de la liga. El premio a mejor jugador de la liga para Shai fue cuestionado, pues no lidera el promedio de puntos por partido (Luka Doncic), tampoco rebotes (Nikola Jokic) ni asistencia (Nikola Jokic).

San Antonio Spurs busca un campeonato nuevamente después de 12 años cuando consiguieron su quinto anillo de la mano de Gregg Popovich. Los hoy dirigidos por Mitch Johnson se posicionan como uno de los favoritos para llevarse el anillo. En el juego físico sacan ventaja con Victor Wembanyama, pívot francés de 22 años que mide 2 metros con 20 centímetros y quien está llamado a liderar el proyecto de los Spurs en los próximos años. La parte creativa la maneja otra estrella NBA: De’Aaron Fox, el socio ideal del francés.

El juego de este lunes 18 de mayo de los Thunder de Oklahoma ante los Spurs de San Antonio tendrá inicio a las 7:30 p.m., hora de Colombia. La transmisión se podrá seguir a través de la plataforma HBO MAX.

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