Trump endurece las reglas para ingresar a EE. UU.: fija nuevos límites para visas de estudiantes y periodistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un cambio en las reglas de permanencia para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros mediante una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicada el jueves 16 de julio.
La medida, que comenzará a aplicarse a partir del 15 de septiembre, sustituye el sistema que permitía a estos grupos permanecer en el país durante la vigencia de sus estudios o actividades profesionales por períodos máximos de estadía, con el argumento de reforzar el control migratorio y la seguridad nacional.