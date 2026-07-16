Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pilas: partido de Nacional vs. Tigres por la Copa BetPlay el martes será a puerta cerrada

El cuadro Verde tiene pendiente cumplir con una sanción impuesta por la Comisión de Disciplina de la Dimayor.

  • Atlético Nacional se prepara para el arranque de los torneos en el segundo semestre del año, tanto en la Copa como en la Liga BetPlay. FOTO CORTESÍA
    Atlético Nacional se prepara para el arranque de los torneos en el segundo semestre del año, tanto en la Copa como en la Liga BetPlay. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Atlético Nacional, bajo la dirección de Lucas González, se prepara no solo para la Liga BetPlay, sino para la Copa, en la cual recibirá a Tigres el próximo martes 21 de julio en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Ese duelo tendrá que jugarse a puerta cerrada, ya que el club tiene pendiente una sanción, que data de la final de 2025 ante el DIM, en la cual se presentaron temas como invasión al campo y desmanes por parte de los hinchas rojos, quienes, además, impidieron la celebración y la realización de la premiación del campeón.

También le puede interesar: Vuelve el fútbol colombiano: así se jugará la Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina BetPlay

Por esos hechos, el Comité Disciplinario de la Dimayor castigó a Nacional con tres fechas de suspensión de plaza a puerta cerrada para los partidos de esta competencia y una multa económica de $3.914.625.

Los informes oficiales detallaron también, en su momento, que los disturbios dejaron 59 personas heridas, incluyendo 7 policías, además de daños materiales en el estadio y equipos de transmisión televisiva. El incidente también incluyó agresiones a periodistas de medios locales, según las actas disciplinarias.

Vea además: Juan Manuel Rengifo, entre los mejores asistidores de la Liga BetPlay I-2026: este es el ranking

Esto hace que el partido del martes, en el estadio Cincuentenario en Medellín, se tenga que disputar a puerta cerrada y, tras ese juego, el cuadro verde tendrá dos fechas más en las que tendrá que jugar sin público en la Copa BetPlay.

Hay que recordar que el Comité Disciplinario de Dimayor también sancionó al DIM por ese caso, con seis fechas a puerta cerrada y una multa económica de $3.914.625.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se juega el partido entre Atlético Nacional y Tigres por Copa?
El partido se disputará el martes 21 de julio y tendrá como escenario el estadio Cincuentenario de Medellín, en lugar del habitual Atanasio Girardot.
¿Por qué sancionaron a Atlético Nacional con partidos a puerta cerrada en la Copa BetPlay?
La sanción se impuso debido a los disturbios, invasión al campo y desmanes ocurridos durante la final de 2025 contra el Independiente Medellín (DIM), donde los hinchas impidieron la celebración y la premiación del campeón.
¿Qué sanción recibió el Independiente Medellín (DIM) por los incidentes de esa misma final?
El DIM recibió un castigo más severo por parte de la Dimayor: seis fechas de suspensión a puerta cerrada y una multa económica idéntica de $3.914.625.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
Dimayor
Liga BetPlay
Copa BetPlay
Suspensión
Estadios
Medellín
Lucas González
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos