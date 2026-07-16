Pilas: partido de Nacional vs. Tigres por la Copa BetPlay el martes será a puerta cerrada

Atlético Nacional, bajo la dirección de Lucas González, se prepara no solo para la Liga BetPlay, sino para la Copa, en la cual recibirá a Tigres el próximo martes 21 de julio en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Ese duelo tendrá que jugarse a puerta cerrada, ya que el club tiene pendiente una sanción, que data de la final de 2025 ante el DIM, en la cual se presentaron temas como invasión al campo y desmanes por parte de los hinchas rojos, quienes, además, impidieron la celebración y la realización de la premiación del campeón.

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Por esos hechos, el Comité Disciplinario de la Dimayor castigó a Nacional con tres fechas de suspensión de plaza a puerta cerrada para los partidos de esta competencia y una multa económica de $3.914.625.

Los informes oficiales detallaron también, en su momento, que los disturbios dejaron 59 personas heridas, incluyendo 7 policías, además de daños materiales en el estadio y equipos de transmisión televisiva. El incidente también incluyó agresiones a periodistas de medios locales, según las actas disciplinarias.

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Esto hace que el partido del martes, en el estadio Cincuentenario en Medellín, se tenga que disputar a puerta cerrada y, tras ese juego, el cuadro verde tendrá dos fechas más en las que tendrá que jugar sin público en la Copa BetPlay.

Hay que recordar que el Comité Disciplinario de Dimayor también sancionó al DIM por ese caso, con seis fechas a puerta cerrada y una multa económica de $3.914.625.