Trump le dio a Maduro una semana para que saliera de Venezuela: esto fue lo que pidió a cambio

Cada vez el gobierno de Donald Trump se estaría acercando más al dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de liderar uno de los carteles del narcotráfico de la región. Desde EE.UU., le dieron el “no” a varias peticiones desde Caracas y ya le habrían puesto una fecha límite a la salida del líder chavista del poder.

Así lo reveló la agencia internacional Reuters, que dio más detalles sobre la conversación telefónica que el pasado 21 de noviembre sostuvieron Trump y Maduro.

En aquella llamada que habría durado 15 minutos, el dictador venezolano le mencionó al presidente estadounidense que estaba dispuesto a abandonar el país sudamericano siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal en donde se incluya el levantamiento de todas las sanciones de EE. UU., además de que se culmine un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

Otra de las peticiones fue el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano, quienes tienen acusaciones desde la Casa Blanca por presuntos abusos contra los derechos humanos y cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. La vicepresidenta Delcy Rodríguez sería la encargada de dirigir un Gobierno interino antes de ejecutarse unas nuevas elecciones.