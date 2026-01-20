Guiño a Machado: Trump contempla incluir a María Corina en transición política de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

La semana pasada, Machado visitó a Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que ella recogió en diciembre. Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, dijo Trump este martes en rueda de la prensa.

La líder opositora salió de Venezuela para recoger el galardón en Olso en diciembre, con apoyo estadounidense. Desde entonces ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores.