“No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este sábado durante la apertura de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, al declarar ante una docena de mandatarios de la región que no tiene intención de aprender español.
Esta declaración la realizó el republicano en la cumbre que fue convocada como una alternativa de derecha a la tradicional Cumbre de las Américas.
Allí se reunieron líderes afines a la Casa Blanca como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
En el hotel Trump National Doral, donde estaba reunido con estos mandatarios latinoamericanos, el republicano fue contundente. “Tiene ventaja sobre mí en cuanto al idioma, porque yo no estoy aprendiendo ningún maldito idioma. No tengo tiempo. Se me daban bien los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender uno”, subrayó Trump, aludiendo a la “ventaja lingüística” de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien sí sabe español.