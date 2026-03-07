x

Alex Saab sería extraditado a Estados Unidos “pronto”, dice importante diario de Estados Unidos

Los gobiernos de ese país y de Venezuela habrían avanzado en gestiones diplomáticas para una extradición del empresario colombiano.

  El empresario colombiana Alex Saab es señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. FOTO AFP
    El empresario colombiana Alex Saab es señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

El Gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, para concretar la entrega a la justicia norteamericana del empresario colombiano Alex Saab. El empresario es considerado por Washington como un presunto operador financiero del exmandatario Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico.

Le puede interesar: Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton.

De acuerdo con información divulgada por el diario Miami Herald, las gestiones diplomáticas entre ambas partes se encuentran avanzadas y podrían terminar en una pronta extradición del empresario. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a ese medio que el traslado a ese país sería el resultado de intensas negociaciones en curso.

Saab, nacido en Colombia y de ascendencia libanesa, había sido investigado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero. Sin embargo, ese proceso fue archivado en 2023 como parte de un acuerdo bilateral que contempló el intercambio de detenidos entre Caracas y Washington en la Administración de Joe Biden.

El empresario fue arrestado en 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala en ese país. Posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos penales, aunque el proceso judicial no llegó a desarrollarse.

Durante años, autoridades gringas lo identificaron como una figura clave en las operaciones financieras del régimen de Maduro. Las investigaciones lo vincularon con supuestos esquemas de corrupción y conspiración para blanquear capitales mediante contratos y operaciones internacionales.

Vale recordar que en diciembre de 2023, Saab recuperó la libertad tras el acuerdo con Biden. Como parte de ese pacto, Washington obtuvo la liberación de diez ciudadanos detenidos en Venezuela, mientras el empresario regresó a Caracas.

Una vez de vuelta en Venezuela, el empresario fue incorporado al gobierno de esa nación y designado ministro de Industrias y Producción Nacional. Su posible extradición ocurre ahora en medio de un proceso político tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para responder ante la justicia.

El contexto regional también está marcado por un enfoque de seguridad por parte de Washington. Este sábado, de hecho, el presidente Donald Trump reunió en Miami a varios mandatarios latinoamericanos en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, un encuentro orientado a coordinar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de reforzar la influencia política de Estados Unidos en la región.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

Internacional
Conflictos internacionales
Política internacional
Justicia
Extradición
Donald Trump
Álex Saab
Delcy Rodríguez
