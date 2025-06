“No lancen esas bombas”: Trump le hizo advertencia a Israel sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Israel el martes que “no lancen esas bombas” sobre Irán, horas después de anunciar un alto el fuego entre los dos archienemigos.

“ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS,” dijo Trump en su plataforma Truth Social. “SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!”.

El mandatario republicano también reprendió a las dos naciones por violar un acuerdo de alto el fuego y dijo que estaba “realmente descontento” en particular con Israel.

Los dos países han estado “luchando durante tanto tiempo y tan duramente que no saben qué carajo están haciendo, ¿entienden eso?”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, horas después de anunciar que había entrado en vigor un alto el fuego.

Trump también desmintió versiones sobre una búsqueda de un cambio de régimen en territorio iraní, pues esto causaría un panorama más caótico.

“Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible”, declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. “Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”, afirmó.