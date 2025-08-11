x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Menor de edad que perpetró el magnicidio de Miguel Uribe Turbay continuará bajo protección del ICBF

El adolescente de 15 años, al igual que los otros cinco capturados por el crimen del senador y precandidato presidencial, será ahora procesado por el delito de homicidio agravado.

  • El menor de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay fue detenido el mismo día del atentado, el pasado 7 de junio. FOTOS: Capturas de video
    El menor de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay fue detenido el mismo día del atentado, el pasado 7 de junio. FOTOS: Capturas de video
Colprensa
11 de agosto de 2025
bookmark

El adolescente acusado de haber disparado contra senador y precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay permanecerá bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) luego de que se confirmara la muerte del político de 39 años.

Siga leyendo: “Si lo tengo que pagar, lo pago”, señalado de atacar a Miguel Uribe vivía con un papá agresor y era matoneador en el colegio

Astrid Cáceres, directora de la entidad, aseguró que la institución brindará todas las garantías al menor en tanto se avanza con las investigaciones del caso por el que ya se han realizado seis capturas, incluida la del menor.

“El joven está cobijado por la Ley 1098 (Código de Infancia y Adolescencia), que garantiza la protección y el restablecimiento de derechos. Nosotros somos parte del proceso de garantía de derechos. El adolescente tiene una defensoría legal, con la Defensoría del Pueblo y una Defensoría de Familia para velar por su protección”, indicó Cáceres.

La funcionaria recordó que al tratarse de un menor de edad el caso deberá continuar bajo la jurisdicción del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual contiene una serie de medidas distintas a los procedimientos de tratarse de un adulto.

Además, la directora del ICBF también destacó que tras el deceso de Uribe el delito cambiará de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado, lo que puede cambiar el rumbo del juicio.

Le puede interesar: Revelan confesión del sicario que atentó contra Miguel Uribe: “Fue el jefe de la olla por 20 millones”

El menor de 15 años de edad fue arrestado durante el atentado al precandidato presidencial el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia de Bogotá, desde ese momento se encuentra bajo custodia del Instituto.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida