Menor de edad que perpetró el magnicidio de Miguel Uribe Turbay continuará bajo protección del ICBF

El adolescente acusado de haber disparado contra senador y precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay permanecerá bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) luego de que se confirmara la muerte del político de 39 años.
Astrid Cáceres, directora de la entidad, aseguró que la institución brindará todas las garantías al menor en tanto se avanza con las investigaciones del caso por el que ya se han realizado seis capturas, incluida la del menor.