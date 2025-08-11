Menor de edad que perpetró el magnicidio de Miguel Uribe Turbay continuará bajo protección del ICBF

“El joven está cobijado por la Ley 1098 (Código de Infancia y Adolescencia), que garantiza la protección y el restablecimiento de derechos. Nosotros somos parte del proceso de garantía de derechos. El adolescente tiene una defensoría legal, con la Defensoría del Pueblo y una Defensoría de Familia para velar por su protección”, indicó Cáceres. La funcionaria recordó que al tratarse de un menor de edad el caso deberá continuar bajo la jurisdicción del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual contiene una serie de medidas distintas a los procedimientos de tratarse de un adulto.

Además, la directora del ICBF también destacó que tras el deceso de Uribe el delito cambiará de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado, lo que puede cambiar el rumbo del juicio. Le puede interesar: Revelan confesión del sicario que atentó contra Miguel Uribe: “Fue el jefe de la olla por 20 millones” El menor de 15 años de edad fue arrestado durante el atentado al precandidato presidencial el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia de Bogotá, desde ese momento se encuentra bajo custodia del Instituto.