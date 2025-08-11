Figuras internacionales que se medirán a Nacional y América en copas continentales; Ganso, Moura y Martinelli, entre otros

La semana futbolera se viste de gala con el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los torneos más importantes de este lado del mapa donde hay clubes colombianos.
Desde este martes 12 hasta el jueves 14 de agosto, el destino de los equipos cafeteros se pone a prueba en los partidos de ida, en los que por los rivales se esperan ver grandes figuras experimentadas del balompié mundial.
