Trump se libró de pagar millonaria multa de casi 500 millones de dólares por fraude

Una corte de apelaciones del estado de Nueva York anuló el jueves una multa de 464 millones de dólares en un caso civil contra el presidente estadounidense Donald Trump que consideró “excesiva”, aunque confirmó el fallo inicial por fraude.
En febrero de 2024, en el punto álgido de la campaña de Trump para volver a la Casa Blanca, el juez Arthur Engoron determinó que el magnate republicano había inflado fraudulentamente su patrimonio personal. El dictamen coincidió con varios procesos penales en curso contra Trump, que él calificó de “guerra legal”.
“Fue una cacería de brujas política”, afirmó el jueves Trump al celebrar la anulación como una “victoria total”. “Todo lo que hice fue absolutamente correcto, e incluso perfecto”, aseguró en un extenso mensaje en su red Truth Social.
Cuando Engoron falló en contra de Trump, ordenó al multimillonario pagar 464 millones de dólares, incluyendo intereses, mientras que a sus hijos Eric y Donald Jr. les exigió entregar más de 4 millones de dólares cada uno.