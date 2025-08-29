Donald Trump le retiró la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris, su exrival en la campaña presidencial

El gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la ex vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, informó un funcionario de la Casa Blanca este viernes. Lea aquí: Nueva jugada: Trump despidió al esposo de Kamala Harris del consejo del museo del Holocausto La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio, de acuerdo con la cadena CNN. Un asesor de Harris dijo a AFP que ella estaba “agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar un libro, titulado 107 días, sobre su breve y fallida campaña electoral. El texto con los bastidores de la campaña, publicado por Simon & Schuster, será lanzado el 23 de septiembre en Estados Unidos. Siga leyendo: Trump pidió investigar a Beyoncé por recibir posibles pagos en la campaña presidencial de Kamala Harris Harris fue la primera mujer en llegar a la vicepresidencia del país. En 2024 asumió la candidatura demócrata después de que Biden se retirara de la carrera en medio de preocupaciones por su salud.