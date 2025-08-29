Donald Trump le retiró la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris, su exrival en la campaña presidencial

El gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la ex vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, informó un funcionario de la Casa Blanca este viernes.
Lea aquí: Nueva jugada: Trump despidió al esposo de Kamala Harris del consejo del museo del Holocausto
La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio, de acuerdo con la cadena CNN.
Un asesor de Harris dijo a AFP que ella estaba “agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.