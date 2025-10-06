Trump se enfrenta a los jueces de EE. UU. al declarar ciudades como zona de guerra

El gobierno de Donald Trump calificó a Chicago como una “zona de guerra” para justificar el despliegue de soldados en contra de la administración demócrata del estado y pese a dos decisiones de una jueza federal.
La oposición acusa al mandatario republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer su poder de manera autoritaria.
Trump autorizó el sábado el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es “una zona de guerra”.