Mineros informales entraron a paro en Quibdó por políticas mineras del Gobierno: bloquearon vía a Medellín

En protesta por lo que ellos llaman la “criminalización de la actividad”, el gremio de mineros informales de Chocó organizó un bloqueo de vías y paro del comercio en la ciudad de Quibdó.
A los mineros informales se unieron este lunes representantes del gremio maderero y de la Guardia Indígena, que están yendo a los establecimientos comerciales a exigirle el cierre a los trabajadores.
También se distribuyó un volante por redes sociales, anunciando el paro, con mensajes como: “Exigimos voluntad del Ministerio de Defensa para construir una ruta que permita frenar los operativos. La minería no mata, de ella obtenemos el sustento, el hambre sí mata y genera violencia”.
Uno de los voceros de la protesta es el líder minero José Correa, de la Asociación de Mineros Agroambientales de Chocó, quien en una entrevista a una emisora local advirtió que la vía Medellín - Quibdó está bloqueada, al igual que el eje Quibdó - Pereira.
“Lamentablemente es la única forma que hay para que nos escuchen en el Gobierno Nacional. Exigimos el derecho al trabajo. El paro es indefinido y hoy haremos una marcha pacífica”, comentó Correa.