Presidente de la JAC de un pueblo de Antioquia sería en realidad un cabecilla de las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación informó que, de acuerdo con sus investigaciones, Jainober Jiménez Restrepo fue nombrado presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en el municipio de Campamento, al Norte de Antioquia, para encubrir su actuar criminal con el frente 36 de las disidencias de las Farc.
“El cargo le habría servido de fachada”, señaló el ente investigador en un comunicado.
Las pruebas recogidas por la Fiscalía indican que Jiménez Restrepo es, presuntamente, uno de los cabecillas de este grupo armado ilegal y se encargaba de convocar a las comunidades a reuniones proselitistas a través de presiones e intimidaciones.
El objetivo de estas reuniones era, según la Fiscalía, instrumentalizar a la comunidad para obstruyeran a la Fuerza Pública e impidieran su ingreso a determinados sectores. Es decir, para promover asonadas en contra del Ejército y la Policía.