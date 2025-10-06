Marcela Reyes reveló los que serían los últimos mensajes que cruzó con B-King antes de su asesinato en México

La DJ y productora colombiana Marcela Reyes compartió públicamente los últimos mensajes que intercambió con su exesposo, el artista urbano Braulio Sánchez, conocido como B-King, antes de que fuera hallado muerto en México junto a su colega Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown.

Durante una entrevista en el programa Más allá del silencio, Reyes recordó los momentos finales de su relación con el cantante y aseguró que ambos lograron despedirse en buenos términos. Según su relato, no existían amenazas en su contra y pidió que su nombre no fuera objeto de especulación pública.

Conozca: “Nunca hubo amenaza y estoy presta para que me investiguen”: Marcela Reyes habla del crimen de su exesposo B-King

En las capturas difundidas por la artista se observa que B-King escribió: “Hoy quiero darle las infinitas gracias a mi exesposa por todos los años compartidos. De antemano, aclararles que mi intención es retractarme de las palabras dichas. No quiero guerras, busco paz”.