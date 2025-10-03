Estos son los 10 millonarios más ricos de Latinoamérica en 2025 y así crece su fortuna

Carlos Slim, dueño de América Móvil y del conglomerado Grupo Carso, conserva el título del hombre más rico de Latinoamérica y el Caribe en 2025. Con un patrimonio de US$112.000 millones al cierre del 30 de septiembre, el magnate mexicano ocupa el puesto 17 en el mundo, tras sumar este año ganancias por US$32.300 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Lea más: Ya no son 6, ahora son 14 los multimillonarios que forman el club de los 100 mil millones de dólares, ¿quiénes son? Slim cimentó su imperio en la privatización de Telmex en los noventa y hoy concentra la mayor parte de su fortuna en América Móvil (AMX), además de sus participaciones en Grupo Carso (GCARSOA1) y el Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO).

Germán Larrea, el gigante minero que escala posiciones

El segundo millonario más poderoso de la región es Germán Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México (GMEXICOB), con una fortuna de US$55.400 millones y ganancias por US$22.600 millones en lo corrido del año. Ocupa el puesto 31 en el mundo y controla un 60% de Grupo México, conglomerado minero que en 2024 facturó US$16.100 millones en operaciones en México, Estados Unidos, Perú y España. Además, Larrea es dueño de Grupo Cinemex, la segunda cadena de cines más grande de México. Puede leer: Oracle, la empresa que rompió récord en Wall Street y convirtió a su fundador en el hombre más rico del mundo

Carlos Slim. FOTO: Colprensa.

Iris Fontbona y el poder del Grupo Luksic

En la tercera posición aparece la chilena Iris Fontbona y su familia, con una fortuna de US$43.800 millones y una ganancia anual de US$15.300 millones. Son los herederos del Grupo Luksic, con intereses en banca, energía, transporte, bebidas, manufactura y servicios portuarios. Fontbona ocupa el puesto 45 en el ranking mundial.

Eduardo Saverin, el cofundador de Facebook

El brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook (Meta), ocupa el cuarto lugar regional y el puesto 51 en el mundo. Su patrimonio llega a US$39.800 millones, con un aumento de US$7.940 millones en 2025. Saverin también es cofundador del fondo de capital riesgo B Capital Group, creado en 2015. Le puede interesar: Jaime Gilinski supera al paisa David Vélez y se convierte en el colombiano más rico, según Forbes

Jorge Paulo Lemann y el imperio de la cerveza

Quinto en la lista está el brasileño Jorge Paulo Lemann, con una fortuna de US$25.800 millones (ganancia de US$4.590 millones este año). Es cofundador de 3G Capital y uno de los mayores accionistas de Anheuser-Busch InBev, el gigante cervecero mundial, donde posee una participación del 9%. En el listado global ocupa el puesto 90.

Jaime Gilinski. FOTO: Colprensa.

Jaime Gilinski, el banquero que rompió el GEA

El colombiano Jaime Gilinski aparece como el sexto millonario más rico de Latinoamérica, con US$16.900 millones y un avance de US$8.050 millones en 2025. Es protagonista del reacomodo empresarial en Colombia tras su OPA hostil sobre Nutresa en 2021, que terminó con el control del 61% de la empresa y el cierre de la histórica alianza del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Además, posee el 99,8% del Banco GNB Sudameris, con sede en Bogotá. Gilinski ocupa la casilla 148 a nivel mundial. Además conozca: Grupo Nutresa hizo la colocación empresarial más grande de la historia de Colombia

Alejandro Santo Domingo y el negocio de D1

En la séptima posición regional aparece el colombiano Alejandro Santo Domingo y su familia, con una fortuna de US$16.500 millones (avance de US$2.780 millones en el año). Preside el conglomerado Grupo Valorem, dueño de las tiendas de descuento D1, además de inversiones en transporte, inmobiliario, servicios públicos, medios y entretenimiento. Está en el puesto 158 en el mundo. Lea aquí: Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

David Vélez y el crecimiento de Nubank

El cofundador del banco digital Nubank, el paisa David Vélez, es el octavo millonario latinoamericano y ocupa el puesto 172 global. Su fortuna llega a US$15.700 millones, con un aumento de US$5.370 millones en 2025. Nubank, que ya opera en Brasil, Colombia y México, solicitó recientemente una licencia bancaria en Estados Unidos para ampliar su portafolio a depósitos, tarjetas de crédito, préstamos y activos digitales. Conozca aquí: Nubank, el neobanco del paisa David Vélez, pidió pista para entrar a Estados Unidos

David Vélez. FOTO: Colprensa.

Alejandro Baillères y el Grupo BAL

El noveno millonario de Latinoamérica es el mexicano Alejandro Baillères, presidente del Grupo BAL, con una fortuna de US$12.700 millones (aumento de US$6.650 millones este año). Su activo más valioso es la participación del 44% en Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata refinada. Se ubica en la casilla 244 del mundo.

André Esteves, el poder del BTG Pactual

En la décima posición está el brasileño André Esteves, presidente y principal accionista del banco de inversión BTG Pactual (BPAC11). Su fortuna asciende a US$11.900 millones, con una ganancia de US$5.320 millones en 2025. Esteves posee el 25% del banco y ocupa el puesto 277 mundial. Lea además: ¿Cómo creció la riqueza financiera global en 2024 y qué pasó en Colombia?

¿Quiénes salieron del top 10?