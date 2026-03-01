Cancillería aplaza la apertura de puestos de votación para colombianos en Tel Aviv y Abu Dhabi

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a los colombianos residentes en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no abrirán este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado.
La decisión responde a la situación actual de seguridad en ambos países. Según explicó la Cancillería, las autoridades locales dispusieron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante las circunstancias vigentes.
En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de los connacionales, así como del personal consular, el Gobierno Nacional determinó no habilitar los puestos electorales durante la jornada del lunes.