Cancillería aplaza la apertura de puestos de votación para colombianos en Tel Aviv y Abu Dhabi

La Cancillería anunció que este 2 de marzo no abrirán puestos en Tel Aviv y Abu Dhabi por seguridad, afectando a colombianos residentes en ambos países.

    La Cancillería anunció la suspensión de los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi este 2 de marzo por razones de seguridad y en cumplimiento de las disposiciones locales. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a los colombianos residentes en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no abrirán este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado.

La decisión responde a la situación actual de seguridad en ambos países. Según explicó la Cancillería, las autoridades locales dispusieron la suspensión de actividades no esenciales y recomendaron a la población permanecer en sus hogares como medida preventiva ante las circunstancias vigentes.

Entérese: ¿Todavía hay plazo para inscribir la cédula en Medellín para las elecciones? Esto dice la Registraduría

En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de los connacionales, así como del personal consular, el Gobierno Nacional determinó no habilitar los puestos electorales durante la jornada del lunes.

¿Qué pasará con la votación de esos colombianos en el exterior?

La Cancillería señaló que, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, mantendrá un monitoreo permanente de la situación en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo es evaluar en los próximos días si existen condiciones de seguridad que permitan retomar las labores con normalidad.

En ese contexto, se analizará la eventual apertura de los puestos el martes, dependiendo de la evolución del entorno y de las decisiones que adopten las autoridades locales.

La entidad invitó a los colombianos residentes en estos países a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas, donde se comunicarán oportunamente las novedades sobre el proceso electoral.

¿Qué pasa en el Medio Oriente?

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha intensificado de manera significativa en los últimos días, tras una ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán.

De acuerdo con los reportes preliminares, los bombardeos dejaron muertos, entre civiles y miembros de las fuerzas militares iraníes. En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y disparó misiles hacia territorio israelí, donde también se registraron víctimas civiles.

El episodio más trascendental fue la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, confirmada por Irán y por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jamenei, quien ejercía el poder desde 1989, falleció en medio de los bombardeos, en un hecho que podría alterar de forma profunda la política interna de Irán y el equilibrio estratégico en la región.

La comunidad internacional sigue con creciente preocupación la posibilidad de que la confrontación derive en una guerra regional de gran escala.

Le puede gustar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

Política
Elecciones
Elecciones 2026
Medio Oriente
