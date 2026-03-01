Febrero fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: solo hubo 11 homicidos

Febrero de 2026 cerró como el mes con menos homicidios registrados en Medellín desde que se miden las muertes violentas en la capital antioqueña. Según los registros de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, hubo 11 asesinatos en los 28 días de febrero, con lo que superó a abril y mayo de 2024, hasta ahora los meses menos violentos con 17 homicidios.
“Aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial”, destacó el alcalde Federico Gutiérrez. “Gracias y felicitaciones a nuestra Policía, a la Fiscalía, al Ejército y a nuestro equipo de la Alcaldía”, añadió el mandatario.