Pentágono asegura que destruyó el cuartel de los Guardianes de la Revolución en Irán

El Pentágono afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán durante recientes ataques en Medio Oriente.

  • Estados Unidos dijo que el CGRI ya no tiene cuartel general. FOTO: @CENTCOM.
    Estados Unidos dijo que el CGRI ya no tiene cuartel general. FOTO: @CENTCOM.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El ejército estadounidense anunció este domingo 1 de marzo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

“La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente”, afirmó el CENTCOM.

Puede leer: Israel confirma que ataques con misiles en Irán iban contra altos cargos del Gobierno y militares

EE.UU. hundió 9 buques iraníes y destruyó en gran medida el cuartel general de la Armada del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que fuerzas estadounidenses hundieron nueve buques de la Armada iraní y destruyeron en gran medida el cuartel general naval del país.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de la Armada iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto. ¡Pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque, destruimos en gran medida su Cuartel General de la Armada”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

En el mismo mensaje añadió, en tono irónico: “¡Aparte de eso, su Armada está muy bien!”.

Hasta el momento, Trump no ha difundido fotografías ni videos que respalden los daños mencionados en su publicación.

Además: ¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán?

Utilidad para la vida