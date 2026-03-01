x

Alemania, Francia y Reino Unido advierten a Irán: están listos para “acciones defensivas”

Alemania, Francia y Reino Unido condenaron los ataques con misiles lanzados por Irán en Medio Oriente y expresaron alarma por su impacto regional.

  • Francia decidió redesplegar su portaaviones Charles de Gaulle y su grupo de ataque naval al Mediterráneo oriental, interrumpiendo su misión en el mar Báltico, en medio de crecientes tensiones regionales. FOTO: @sentdefender
    Francia decidió redesplegar su portaaviones Charles de Gaulle y su grupo de ataque naval al Mediterráneo oriental, interrumpiendo su misión en el mar Báltico, en medio de crecientes tensiones regionales. FOTO: @sentdefender
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 53 minutos
bookmark

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.

Según la cadena francesa BFMTV, el portaaviones francés Charles-de-Gaulle, anteriormente destinado al Mar Báltico, será desplegado en el Mar Mediterráneo tras los ataques contra Irán y la escalada de ataques recíprocos en todo Oriente Medio.

Entérese: Irán habría atacado base naval francesa de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos

Es decir, Francia decidió redesplegar su portaaviones Charles de Gaulle y su grupo de ataque naval al Mediterráneo oriental, interrumpiendo su misión en el mar Báltico, en medio de crecientes tensiones regionales.

La medida se produce cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Pero en las primeras horas de este domingo el tono era diferentes. “Exigimos la reanudación de las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, se debe permitir que el pueblo iraní decida su futuro”, dijeron el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en una declaración conjunta.

“Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra los países de la región”, expresaron.

Además: Irán lanza misiles sobre Dubái y evacúan el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo

La declaración de E3 (Francia, el Reino Unido y Alemania) estuvo enmarcada en la defensa “nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región”, incluida la posibilidad de permitir acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir las capacidades de lanzamiento de misiles y drones de Irán en su origen.

Por su parte, tras los ataques casi continuos de Irán contra países de todo Medio Oriente, los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, han dicho que “se reservan el derecho a responder” a estas hostilidades en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

