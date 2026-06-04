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Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el fin de semana

El presidente estadounidense señaló que las negociaciones con Teherán continúan y que el programa nuclear iraní sigue siendo uno de los principales puntos de discusión para concretar un pacto que ponga fin al conflicto.

  • El anuncio fue realizado este miércoles durante un acto celebrado en el Despacho Oval. FOTO: EFE.
    El anuncio fue realizado este miércoles durante un acto celebrado en el Despacho Oval. FOTO: EFE.
Agencia EFE
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles desde el Despacho Oval que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el próximo fin de semana, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin al conflicto entre ambos países.

Al responder preguntas de la prensa, el mandatario indicó que las conversaciones continúan y dejó abierta la posibilidad de que se logre un entendimiento en los próximos días.

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“Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, declaró Trump al referirse al avance de las conversaciones entre las dos naciones.

Las declaraciones se producen mientras permanece vigente la tregua bilateral que, según indicó el mandatario, rige desde el 8 de abril. Trump fue consultado sobre recientes episodios militares, entre ellos el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, así como la respuesta estadounidense contra una estación de control terrestre militar ubicada en la isla iraní de Qeshm.

El presidente sostuvo que esos hechos no representan una ruptura del cese de hostilidades y aseguró que la situación fue contenida rápidamente.

“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, afirmó.

Washington y Teherán mantienen negociaciones para poner fin al conflicto en curso. FOTO: AFP.
Washington y Teherán mantienen negociaciones para poner fin al conflicto en curso. FOTO: AFP.

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Programa nuclear iraní sigue siendo un punto central de las negociaciones

Durante sus declaraciones, Trump también hizo referencia a las circunstancias que rodearon los recientes intercambios de acciones entre ambas partes. Según explicó, algunos observadores podrían considerar que la reacción iraní estuvo relacionada con medidas adoptadas previamente por Estados Unidos.

“No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad”, añadió en una aparente referencia a ataques contra embarcaciones que intentaban llegar a puertos iraníes.

Otro de los aspectos relevantes dentro de las conversaciones es el programa nuclear de Irán. Trump había señalado la semana pasada que evaluaría el borrador presentado por Teherán para un eventual acuerdo de paz. Sin embargo, posteriormente el documento habría sido devuelto con modificaciones propuestas por Washington.

Entre los principales temas que continúan en discusión se encuentra:

·El desmantelamiento del programa nuclear iraní.

·Los compromisos relacionados con el desarrollo de armas nucleares.

·Las condiciones para un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

En una entrevista publicada este miércoles, Trump aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares como parte de las conversaciones. No obstante, también reconoció que el gobierno iraní podría modificar su posición durante la etapa final de las negociaciones.

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El mandatario sostuvo que la República Islámica ha mostrado disposición para asumir ese compromiso, aunque advirtió que aún no existe una garantía definitiva sobre la firma de un acuerdo que cierre el conflicto entre ambas naciones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué temas se están negociando en el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán?
El principal punto de discusión es el programa nuclear iraní. Las conversaciones incluyen compromisos relacionados con el desarrollo de armas nucleares, eventuales mecanismos de supervisión internacional y las condiciones necesarias para poner fin al conflicto y reducir las tensiones entre ambos países.
¿Irán aceptó renunciar al desarrollo de armas nucleares?
Según Donald Trump, Irán manifestó su disposición a no desarrollar armas nucleares dentro del marco de las negociaciones actuales. Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que todavía no existe un acuerdo definitivo y que la posición iraní podría modificarse durante las etapas finales de las conversaciones.
¿Por qué el programa nuclear de Irán es clave para las negociaciones con Estados Unidos?
El programa nuclear iraní ha sido durante años uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Teherán. Estados Unidos busca garantías de que Irán no desarrollará armamento nuclear, mientras que el gobierno iraní insiste en su derecho a mantener actividades nucleares con fines civiles y energéticos.
¿Qué pasaría si Estados Unidos e Irán firman un acuerdo de paz?
Un acuerdo podría reducir significativamente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, disminuir el riesgo de enfrentamientos militares y abrir la puerta a nuevas negociaciones económicas y diplomáticas. Además, tendría impacto sobre mercados internacionales sensibles a los conflictos en la región, como el petróleo y la energía.

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