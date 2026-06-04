Trump afirma que EE.UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles desde el Despacho Oval que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el próximo fin de semana, en el marco de las negociaciones que buscan poner fin al conflicto entre ambos países.
Al responder preguntas de la prensa, el mandatario indicó que las conversaciones continúan y dejó abierta la posibilidad de que se logre un entendimiento en los próximos días.
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