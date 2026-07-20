Terminó como empezó: caos y cuentos en el último discurso de Petro en el Congreso

Una jornada fue suficiente para empezar a ver cómo será recordado el presidente Gustavo Petro una vez deje el poder este 7 agosto. En su último Día de la Independencia como jefe de Estado, desde temprano sucedieron varios hechos parecidos a lo que fueron sus salidas públicas en los últimos cuatro años: discursos con imprecisiones o mentiras, el uso excesivo de objetos simbólicos –como el sombrero de Carlos Pizarro o la espalda de Simón Bolívar–, y ataques a la prensa. Terminó como empezó.
En la mañana, el mandatario saliente decidió dar un extenso discurso en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde viven personas de bajos recursos. Pero reinó la improvisación y el caos; hay imágenes de Petro reclamándole con molestia a su ministra de Defensa (e), Angélica Verbel, y un cruce de instrucciones sobre la logística. Una parte de sus seguidores, con banderas del M-19, empujaron las vallas y pasaron por encima de los controles de seguridad. Llegaron corriendo hasta la tarima en donde estaban ubicados varios periodistas y camarógrafos, que fueron agredidos. Ese hecho –como en los últimos años– no le mereció ninguna palabra al Presidente en su discurso. Pero sí habló de la prensa para criticarla.