Trump dice que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York” tras victoria de Mamdani

El mandatario norteamericano sigue lanzando ataques contra el recién electo alcalde de Nueva York. Además, insiste en que los demócratas quieren convertir el país en “la Cuba comunista y la Venezuela socialista”.

  • Trump habló de los resultados de las elecciones en Nueva York en medio del America Business Forum (ABF) que se realiza, precisamente, en Miami. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
bookmark

No paran las reacciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, que además es la ciudad de origen del magnate republicano.

Luego de aceptar la derrota, la cual atribuyó a que él no estaba en la papeleta de votación y al extenso cierre de Gobierno, el mandatario aseguró que con la llegada de Mamdani al Ayuntamiento de la megaurbe desde el próximo 1 de enero, Miami “será un refugio” para miles de neoyorquinos que escaparán “del régimen comunista” que se instalará en la Gran Manzana.

Lea aquí: Los retos que le esperan a Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

“Ahora los demócratas son tan extremistas que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró el mandatario durante el America Business Forum (ABF) que se realiza, precisamente, en Miami.

Mamdani, un migrante de 34 años musulmán, nacido en Uganda en una familia de origen indio que lo llevó a Estados Unidos cuando era un niño, representa todo lo que Trump desprecia. Y es que el alcalde electo se describe como un demócrata socialista, de ahí la incomodidad del presidente ultraconservador con su triunfo en la ciudad en la que nació y donde amasó su fortuna.

“He advertido durante muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista y la Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares?”, expresó Trump sobre el Partido Demócrata, sin dejar de lado la idea de que, por las ideas socialistas de Mamdani, Miami se convertirá ahora en “refugio” para los habitantes de Nueva York.

“Lo saben. Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para los que huyen de la tiranía comunista”, agregó.

Mamdani, que en 56 días llegará al Ayuntamiento de Nueva York, le envió varios dardos a Trump en su discurso como ganador.

“Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder”, dijo el pasado martes, tras conocer los resultados de los comicios.

Siga leyendo: Demócratas arrasan en elecciones locales y estatales en Estados Unidos, en un claro mensaje contra Trump

Pero siguió con un contundente mensaje al presidente: “Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo tres palabras para ti: sube el volumen”.

Temas recomendados

Internacional
Elecciones en Estados Unidos
Política internacional
Elecciones
Partido Demócrata
Estados Unidos
Nueva York
Miami
Donald Trump
