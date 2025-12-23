x

Lamine Yamal presumió una de sus “joyas” en el estreno de su canal de YouTube: la camiseta de Luis Díaz

En el estreno de su canal de YouTube, la estrella de la Selección España y el club Barcelona evidenció su admiración por Luis Díaz al vestir la camiseta que intercambió con el extremo colombiano.

  • Lamine Yamal con la camiseta de Colombia que intercambió con Luis Díaz. FOTO: Captura de video
    Lamine Yamal con la camiseta de Colombia que intercambió con Luis Díaz. FOTO: Captura de video
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 12 horas
bookmark

Entre los objetos que Lamine Yamal guarda con mayor aprecio hay uno que conecta con Latinoamérica: la camiseta de la Selección Colombia que intercambió con Luis Díaz el 22 de marzo de 2024, en el juego amistoso en el que la Tricolor se impuso 1-0, con anotación de Daniel Muñoz en el London Stadium.

Ese detalle, cargado de simbolismo, volvió a escena ahora que el joven prodigio del Barcelona decidió abrir una nueva ventana para mostrarse fuera de las canchas.

La irrupción digital del atacante español confirmó que su impacto va más allá del fútbol. El pasado lunes, Yamal estrenó oficialmente su canal de YouTube y lo hizo con un contenido pensado para acercarse a sus seguidores: un recorrido por su vivienda, en el que dejó ver facetas poco conocidas de su vida cotidiana y provocó una reacción inmediata en redes sociales, especialmente en Colombia.

Lea: Video | Luis Díaz adelantó la Navidad: marcó golazo en victoria del Bayern Múnich contra Heidenheim y anunció que será papá

El primer video, de cerca de diez minutos y titulado “My House Tour”, muestra al futbolista enseñando el apartamento en el que ha vivido en Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona.

La producción, a cargo de dahood.es, presenta a un Yamal relajado, en medio de cajas y desorden, propio de una mudanza que anticipa su traslado a una casa de mayor tamaño, una propiedad que en el pasado perteneció a Gerard Piqué y Shakira.

Las cifras del debut reflejaron el alcance del fenómeno: en cuestión de horas, el canal superó los 200 mil suscriptores y el video alcanzó el millón de visualizaciones, consolidando a Yamal como una de las nuevas figuras del fútbol capaces de arrastrar audiencias masivas también en plataformas digitales.

Sin embargo, el elemento que terminó por robarse la atención fue su vestimenta. Durante todo el recorrido, Yamal lució la camiseta negra de la Selección Colombia, con el número 7 de Luis Díaz. El propio jugador explicó que se trataba de un regalo del atacante colombiano, al cual admira y quien viene siendo figura con el Bayern Múnich.

Cabe recordar que antes de salir del Liverpoool, Lucho estuvo relacionado para llegar al Barcelona. Ahora, tras el gran nivel que exhibe en el cuadro alemán, crece el rumor para llegar al Real Madrid.

Siga leyendo: ¿Lamine Yamal revive la vieja guerra de Messi y Cristiano en el Barcelona y el Real Madrid?

