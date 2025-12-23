¿Qué es Pimco, la firma que sorprendió al mercado colombiano con la compra polémica de TES por $23 billones?

Una nueva polémica se encendió el viernes pasado tras el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la colocación de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, adjudicados a un único comprador.
La movida apunta a descomprimir las tensiones de liquidez que arrastra el Gobierno desde hace, por lo menos, dos años.
Aunque la emisión de TES es un mecanismo habitual de financiamiento del Gobierno nacional, realizado por el Ministerio de Hacienda mediante subastas administradas por el Banco de la República, la transacción del viernes 19 de diciembre se salió de los esquemas tradicionales del mercado.