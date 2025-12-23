¿Qué es Pimco, la firma que sorprendió al mercado colombiano con la compra polémica de TES por $23 billones?

Una nueva polémica se encendió el viernes pasado tras el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la colocación de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, adjudicados a un único comprador. La movida apunta a descomprimir las tensiones de liquidez que arrastra el Gobierno desde hace, por lo menos, dos años. Aunque la emisión de TES es un mecanismo habitual de financiamiento del Gobierno nacional, realizado por el Ministerio de Hacienda mediante subastas administradas por el Banco de la República, la transacción del viernes 19 de diciembre se salió de los esquemas tradicionales del mercado.

La principal inquietud radica en que la totalidad de los bonos fue asignada a un único inversionista, cuya identidad no fue revelada en su momento. El Gobierno se limitó a señalar que se trata de “uno de los inversionistas más grandes del mercado”, lo que ha despertado cuestionamientos entre analistas y participantes del sistema financiero. Puede leer más: Lo que se sabe del misterioso inversionista que le compró $23 billones de deuda al Gobierno Petro Pero en la mañana de este martes 23 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la colocación directa de TES por cerca de US$6.000 millones se realizó con Pacific Investment Management Company (Pimco), una de las mayores gestoras de inversiones del mundo y la tercera más grande a escala global.

¿Quién es el comprador de los bonos TES del Gobierno nacional?

El comprador de los títulos fue Pimco, Pacific Investment Management Company, uno de los mayores gestores de inversión del mundo, con sede en Estados Unidos y casa matriz en Allianz, la aseguradora alemana. Pimco administra grandes fondos globales y tiene amplia experiencia en la compra de deuda pública en mercados emergentes. Desde 2016, la firma es dirigida por Emmanuel Roman y, como es habitual en este tipo de operaciones, actúa a través de intermediarios que mantienen contacto con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público para estructurar y evaluar este tipo de transacciones. Pimco es una firma estadounidense de gestión de inversiones fundada en 1971 en Newport Beach, California, por Bill Gross, Jim Muzzy y Bill Podlich. Con más de 50 años de experiencia, la empresa se especializa en la gestión activa de renta fija, aunque amplió su oferta hacia acciones, mercados privados y alternativos. Hoy administra más de 2 billones de dólares en activos a nivel global, incluidos fondos, ETFs activos y mandatos institucionales, para bancos centrales, fondos de pensiones, patrimonios y particulares. Con sede en Newport Beach, cuenta con más de 3.175 empleados repartidos en 24 oficinas en América, Europa y Asia.

Lo que dijo el ministro de Hacienda sobre la firma Pimco

Desde el mercado financiero han trascendido más detalles de la operación. Según versiones conocidas en medios especializados, la tasa pactada habría sido del 13,15%. El ministro de Hacienda defendió la transacción y negó cualquier irregularidad. “No es una operación clandestina. Era la mejor opción porque estaba unos puntos por debajo de las cotizaciones previas; sí hubo cotizaciones previas y creemos que fue una muy buena operación”, dijo en entrevista con La FM.

Sin embargo, la explicación oficial abrió nuevos cuestionamientos. El propio Ministerio sostuvo que Pimco actuó como creador de mercado y que se recibieron cotizaciones de otros agentes, una afirmación que genera reparos en el sector, donde se recuerda que Pimco no es creador de mercado, sino una gestora global especializada en renta fija. También se puso sobre la mesa el mecanismo utilizado. Por ley, las colocaciones de TES se hacen mediante subastas holandesas, un esquema público y competitivo. En este caso, señalan analistas, no hubo subasta abierta, no se conocieron posturas, no se informó una tasa de corte ni se publicaron con antelación la fecha y el monto de la operación. A esto se suma que el Gobierno no ha divulgado oficialmente la tasa de colocación. El ministro argumentó que, al tratarse de una operación privada, debía “guardar prudencia”, una respuesta que para varios actores del mercado contrasta con los principios de claridad y transparencia que durante más de dos décadas han marcado el esquema de financiamiento de la Nación. Conozca más: Gobierno Petro se endeudó por $23 billones en polémica emisión de bonos TES; deberá pagar intereses del 13,15%

Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Los cuestionamientos sobre la forma y las condiciones de la operación

Más allá de la identidad del inversionista, los cuestionamientos persisten sobre la forma y las condiciones de la operación. Analistas se preguntan por qué no se realizó una subasta abierta y por qué se optó por una colocación directa a un solo inversionista, así como por la aceptación de una tasa de 13,15%, considerada elevada para un país emergente.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aseguró que la razón por la cual hay un solo oferente es porque pidieron otra cotización adicional en “montos grandes” para tener un punto de comparación. “Nos cotizaron 70 puntos básicos de extra costo por un flujo equivalente a US$1 billón. Hacerlo por subasta hubiera sido más costoso porque el mercado se hubiera movido en anticipación al flujo, tomando como punto de comparación las últimas operaciones de manejo de deuda”, aseguraron. Para dimensionar el costo, mientras Colombia pactó esta emisión por encima de 13%, países como Chile y Perú financian su deuda alrededor de 6%, y México cerca de 7%, dependiendo del plazo. Esta diferencia ha encendido alertas sobre el impacto fiscal de la operación y el costo que implicará para las finanzas públicas en los próximos años. Además: Petro busca $16 billones con la emergencia económica: ¿la tumbará la Corte? Bloque de preguntas y respuestas