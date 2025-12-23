La extradición de Zulma Guzmán a Colombia tardaría una semana o hasta seis meses; esto se sabe del trámite

El caso por la muerte de las dos niñas que consumieron frambuesas impregnadas con talio continúa sin un esclarecimiento definitivo. Mientras Zulman Guzmán, principal sospechosa, permanece bajo custodia en un hospital de Londres, tras un aparente intento de suicidio, en Colombia las autoridades siguen a la espera de su extradición. Por ahora, el proceso avanza en medio de un panorama marcado por la incertidumbre sobre los tiempos y el alcance de su traslado para que responda ante la justicia. En ese contexto, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se refirió a los tiempos en los que podría concretarse su traslado a Colombia. Según explicó, si no se presentan recursos legales, Guzmán podría ser enviada al país en los próximos días, incluso antes de que finalice el año. El funcionario señaló que, de no existir reclamaciones, el trámite podría materializarse esta misma semana.

“Esperaríamos que antes de que termine el año llegará. Eso está por supuesto al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga. Entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana. Si llegan a haber, pues podría suceder más o menos lo de ‘Pipe Tuluá’, que se nos va un mesesito”, explicó el ministro. No obstante, Idárraga aclaró que el panorama cambia si la defensa interpone acciones judiciales en el Reino Unido. En ese escenario, el proceso podría extenderse por varios meses, como ha ocurrido en otros casos recientes de cooperación judicial internacional. Entérese: Colombia radica solicitud de extradición contra Zulma Guzmán, implicada en caso de envenenamiento Según expertos, el procedimiento de extradición suele ser extenso y en condiciones normales, puede tardar hasta seis meses, debido a los trámites administrativos y judiciales que deben cumplirse en el país requerido. Por eso, un traslado antes del 31 de diciembre es una posibilidad, aunque no el escenario más común en este tipo de procesos. En comunicación con El Tiempo, el abogado penalista Diego Gutiérrez explicó que uno de los factores a tener en cuenta es el estado de salud de Guzmán, quien se encuentra bajo cuidados médicos, lo que podría incidir en los tiempos del procedimiento. Añadió que, aunque existe una solicitud formal de extradición, esta debe surtir varias etapas antes de concretarse.

Una alternativa distinta a la extradición es la deportación, un procedimiento que solo puede ser iniciado por las autoridades del país donde se encuentra la requerida. Este mecanismo, de acuerdo con expertos, también podría tardar varios meses y depende exclusivamente de la decisión del Reino Unido.

Documento con el que Colombia está pidiendo la extradición de Zulma Guzmán Castro. Foto: cortesía

Mientras se definen los tiempos, la Fiscalía mantiene vigente la solicitud para que Zulma Guzmán comparezca ante la justicia. Una vez esté en Colombia, la Fiscalía deberá imputarle cargos, presentar el material probatorio y sustentar la hipótesis que ha construido alrededor de la presunta intoxicación con talio. Será también el momento en que la defensa confronte la acusación. Le puede interesar: Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos Dado que las víctimas eran dos niñas, el ente acusador podría considerar que se configura el delito de feminicidio, una figura penal de especial gravedad que sanciona la muerte violenta de mujeres por razones asociadas a su condición de género. Esta tipificación implica penas más severas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea imputada por homicidio agravado, dado que se trató de dos víctimas mortales, el estado de indefensión en la que se encontraban y el medio empleado para causar la muerte.

En cualquiera de los dos escenarios, las penas son altas. Las condenas previstas para estos delitos superan los 50 años de prisión. Antes de su hallazgo en el río, la mujer apareció en un video asegurando que era inocente y confirmó que sostuvo una relación clandestina con el papá de una de las niñas muertas.

