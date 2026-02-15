Camilo Torres: la identificación del cura y exguerrillero del ELN estaría en ADN de su madre

A seis décadas de la muerte en combate de Camilo Torres en Santander, y en medio de homenajes y la construcción de un osario en la Universidad Nacional, donde Torres fue capellán, la identificación plena de sus restos óseos continúa siendo una tarea pendiente.
Aunque recientemente Medicina Legal ha hablado de “información orientadora”, derivada de nuevos análisis forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el especialista en antropología forense, Carlos Valdés, y exdirector del instituto forense, en diálogo con EL COLOMBIANO advierte que en este particular es necesario siempre contar con una prueba genética concluyente que permita afirmar que los restos exhumados corresponden al sacerdote y exguerrillero del ELN.