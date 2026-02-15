x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Compartíamos propósito de vida”, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe no descarta ser fórmula vicepresidencial

A seis meses de la muerte de su esposo, la mujer habló públicamente del duelo que atraviesa su familia.

  • Tarazona dijo haber recibido ofertas de varios políticos, e incluso de diversos sectores. Foto Colprensa.
    Tarazona dijo haber recibido ofertas de varios políticos, e incluso de diversos sectores. Foto Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Se cumplieron seis meses de la muerte de Miguel Uribe Turbay, tras un ataque sicarial perpetrado por un menor de edad en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá y su viuda, María Claudia Tarazona, habló públicamente de como ha sido la vida tras la muerte de su esposo.

Le puede interesar: Alias Gabriela negoció con la Fiscalía: ¿cuántos años de cárcel recibirá y qué le dijo a la esposa de Miguel Uribe?

En una entrevista con el periódico El Tiempo, Tarazona se refirió al duelo que han vivido como familia, a la sensación de inseguridad que siente en el país, a los avances de la investigación y a lo que viene para su futuro, incluida la posibilidad de hacer política.

“Mis metas eran las metas de Miguel, trabajábamos juntos 15 años haciendo política, teníamos los mismos sueños. Estaba todo el día con él, éramos equipo, entonces de repente encontrarse en una vida sin él es muy difícil, era mi esposo, mi amigo, mi lugar seguro, mi persona, mi trabajo, era todo. Estoy tratando de entender y de recomponer mi vida. Vamos a ver en los próximos meses, estoy segura que mi propósito siempre va a ser servir. Lo hice al lado de Miguel, él era la cara visible, yo estaba detrás, hicimos mucho trabajo, mucho servicio social los dos, eso es algo que me apasiona y ese es mi propósito de vida, vamos a ver por donde lo puedo materializar y como puedo continuar”, dijo.

Por ahora, aseguro está dedicada por completo a su familia, especialmente a Alejandro, su hijo menor, el único que tuvo con Miguel.

Aunque no habló de ninguna propuesta en concreto, sí dijo haber recibido ofertas de varios políticos, e incluso de diversos sectores. No dio nombres, pero tampoco descartó hacer política en un futuro cercano. Eso sí, aseguró que no sería al lado de su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien hace poco relanzó su campaña presidencial con el aval del Partido Demócrata, un nombre que suena parecido al del Centro Democrático, aunque no tienen relación.

“Yo respeto profundamente esa decisión, yo no lo voy a acompañar, no lo acompaño políticamente por la misma razón que no estoy haciendo política, y es porque debo estar dedicada a mis hijos y en especial a Alejandro”.

Ante la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de alguno de los candidatos en contienda para las próximas elecciones tampoco la descartó.

“Desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien, si hay alguna posibilidad de que mi nombre o lo que yo pueda hacer, ayude a darle la vuelta a la situación del país y salvar a Colombia y recuperar la democracia, yo creo que lo pensaría, no creo que tenga tampoco ese lugar. Yo creo que representó a las víctimas, represento una tragedia que le dolió a todo el país. Me duele profundamente lo que está pasando hoy en la situación política. Si hay algo que yo pueda hacer, probablemente lo pensaría. Tendría que ser una situación no hipotética sino específica, dependiendo con quién, como y si realmente mi posición dentro de la política sirviera o no para recuperar el rumbo de Colombia”, dijo Tarazona.

Finalmente señaló que esta campaña esta dividida por dos extremos muy populistas, refiriéndose a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En cuanto al posible respaldo del Centro Democrático –el partido en el que militaba Miguel Uribe– a la campaña de De la Espirella señaló que quisiera ver a Colombia en otras manos.

Temas recomendados

Centro Democrático
Vicepresidencia
Elecciones 2026
Campaña
Colombia
Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Miguel Uribe Londoño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida