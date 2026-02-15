En vivo | Dinenno pone a ganar al Cali en el inicio del segundo tiempo; 1-0 pierde Nacional. Vea el gol

Nacional visita al Cali por la séptima fecha de la Liga BetPlay-1 y llega a este encuentro con puntaje perfecto tras sus triunfos sobre Chicó (4-0), América (2-1) y Fortaleza (4-1).

El técnico Diego Arias se decidió por la siguiente nómina para arrancar el partido en Palmaseca:

Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Llama la atención que en la nómina de inicialistas no aparezca Juan Manuel Rengifo. Sin embargo, estará en el banco de suplentes para cuando el técnico decida que puede dar una mano.

También quedó a la expectativa Cristian Chicho Arango, quien podría hacer su debut frente al conjunto azucarero.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: