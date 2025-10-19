Donald Trump confirma que habrá nuevos aranceles para Colombia: “(Petro) es un lunático que tiene problemas mentales”

Donald Trump confirmó en la noche de este domingo que habrá nuevos aranceles para Colombia, como consecuencia de sus confrontaciones con el presidente Gustavo Petro. Le puede interesar: La seguidilla de mensajes con la que Petro respondió a Trump: lo llamó “ignorante” y le dijo que “está engañado por sus asesores” En la tarde, el senador republicano Lindsey Graham había adelantado información sobre esta medida, que acaba de ser confirmada por el mandatario desde el avión presidencial. A través de su cuenta de X, Graham señaló que había sostenido una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

En una rueda de prensa improvisada desde el avión presidencial Air Force One, Trump confirmó lo que el senador Graham había adelantado, pero dijo que los detalles sobre esta medida se darán a conocer el lunes. El presidente de Estados Unidos dijo además que “Colombia está fuera de control. Ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales”. También se refirió al caso de la embarcación atacada en aguas del Caribe el pasado viernes 17 de octubre. “Este submarino estaba destinado con un único propósito de transportar grandes cantidades de drogas (...) Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias”.