Donald Trump confirma que habrá nuevos aranceles para Colombia: “(Petro) es un lunático que tiene problemas mentales”

El presidente estadounidense busca golpear económicamente al país como escalada en sus confrontaciones con Gustavo Petro.

  • Todavía no se conocen con exactitud cómo serán estos nuevos aranceles, pero la medida fue confirmada por Donald Trump. FOTO: GETTY.
    Todavía no se conocen con exactitud cómo serán estos nuevos aranceles, pero la medida fue confirmada por Donald Trump. FOTO: GETTY.
El Colombiano
El Colombiano
19 de octubre de 2025
bookmark

Donald Trump confirmó en la noche de este domingo que habrá nuevos aranceles para Colombia, como consecuencia de sus confrontaciones con el presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar: La seguidilla de mensajes con la que Petro respondió a Trump: lo llamó “ignorante” y le dijo que “está engañado por sus asesores”

En la tarde, el senador republicano Lindsey Graham había adelantado información sobre esta medida, que acaba de ser confirmada por el mandatario desde el avión presidencial.

A través de su cuenta de X, Graham señaló que había sostenido una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

En una rueda de prensa improvisada desde el avión presidencial Air Force One, Trump confirmó lo que el senador Graham había adelantado, pero dijo que los detalles sobre esta medida se darán a conocer el lunes.

El presidente de Estados Unidos dijo además que “Colombia está fuera de control. Ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales”.

También se refirió al caso de la embarcación atacada en aguas del Caribe el pasado viernes 17 de octubre. “Este submarino estaba destinado con un único propósito de transportar grandes cantidades de drogas (...) Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias”.

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos son consecuencia de los cuestionamientos públicos que ha hecho el presidente colombiano Gustavo Petro por las operaciones que Donlad Trump ha ordenado en el Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico.

Aunque esta no es la primera vez que Petro hace serios señalamientos contra el presidente Donald Trump. Sólo este año, el mandatario de los colombianos ha dicho, entre otras, que “Trump ha desatado una guerra étnica en los EEUU. Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos”, que “va a acabar con la especie humana por la codicia”, que es “cómplice del genocidio” en Gaza, y que debe abrirse proceso penal contra él.

Trump, por su parte, señaló a Petro de “liderar” el negocio de las drogas y de tener problemas mentales.

Por ahora, el gobierno colombiano no se ha referido a esta medida anunciada por Trump sobre nuevos aranceles.

