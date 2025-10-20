Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda

Al parecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se le rebosó la copa con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y estalló. Apenas 48 horas después de que el autodenominado Congreso de los Pueblos, un grupo de encapuchados con flechas, atacara la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sin que Petro se pronunciara, Trump lanzó su más duro mensaje contra el mandatario colombiano.
El jefe de Estado de la potencia norteamericana dejó atrás la paciencia que había tenido en ocasiones anteriores y arremetió: “El presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños cultivos, por todo Colombia”.
Petro, por su parte, ha usado su cuenta de X (antiguo Twitter), una red social que Trump no usa, para responder y sugerir que acudirá a la cancha en la que cree que mejor se mueve: la movilización, a pesar de que en los últimos tiempos la calle no ha respondido a sus convocatorias: solo las que organizan con transporte y almuerzo pagado funcionan.
El presidente de Estados Unidos, además, a través de su cuenta en Truth Social, anunció la suspensión inmediata de todos los recursos económicos que su país destina para apoyar la lucha antidrogas. Se trata tal vez del peor momento de la historia de la relación entre ambas naciones —solo comparable con el gobierno de Ernesto Samper— y tiene que ver con llegada al poder de Trump y el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Estas declaraciones se producen poco después de que Gustavo Petro cuestionara públicamente una operación gringa en el mar Caribe, en la que un ciudadano colombiano perdió la vida. “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, expresó Petro en X.
Donald Trump aprovechó el episodio para acusar a su homólogo de “permitir y fomentar la producción masiva de cocaína en todo el territorio colombiano”, al tiempo que lo señaló de estar “estafando” a Washington D.C. por aceptar millonarios subsidios sin frenar el narcotráfico.
De hecho, ese Gobierno confirmó este domingo que llevó a cabo un ataque militar contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una operación ejecutada el pasado viernes en aguas internacionales. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que la ofensiva dejó tres muertos y que la nave era utilizada para transportar grandes cantidades de cocaína a territorio norteamericano.
Siguiendo con el anuncio de Trump, el mandatario afirmó que “Colombia ha convertido este negocio en el más grande del país y Petro no hace nada para detenerlo, pese a los enormes pagos que recibe de Estados Unidos” y también calificó al mandatario local de tener “una nueva actitud hostil hacia” esa nación.