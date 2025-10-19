$!Relacionan a colombiano muerto en ataque de EE. UU. con robo masivo de armas en 2016; Petro defiende que era un pescador

Una operación militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe desató un nuevo pulso diplomático entre Colombia y Washington. La razón: el asesinato de Alejandro Andrés Carranza Medina, un colombiano que murió en septiembre tras un ataque de Estados Unidos a una lancha que, según su versión oficial, transportaba drogas. Mientras el presidente Gustavo Petro exige explicaciones y denuncia una “violación de soberanía”, documentos judiciales revelan que el hombre estuvo involucrado en un caso de alto perfil por hurto de armas en 2016.

Petro aseguró en su cuenta de X que Carranza era un pescador y que la embarcación se encontraba a la deriva con señales de avería cuando fue impactada por un misil estadounidense. “EE. UU. ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde. Ha destruido su familia y sus hijos”, escribió el mandatario, quien calificó la acción como un “asesinato” cometido en aguas colombianas.

“Alejandro Carranza es pescador, somos criados en familias pescadoras (...) no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera. Una persona inocente que sale a buscar el pan de cada día”, dijo Audenis Manjarres, familiar de la víctima, en una entrevista a la RTVC Noticias y aseguró que reconoció la embarcación de Carranza en los videos del 15 de septiembre difundidos por medios internacionales sobre el ataque militar en altamar y que la última vez que habló con él fue el día anterior en la tarde.