Disputa por la rectoría de la UPC divide al Gobierno

Hace más de dos meses, EL COLOMBIANO reveló presuntas irregularidades en la Universidad Popular del Cesar (UPC), hoy epicentro de una disputa política y burocrática por su rectoría. El 4 de agosto, se publicó que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidió la intervención del Ministerio de Educación tras detectar posibles malos manejos en la institución.
Le puede interesar: Parrandas, clanes y helicópteros: la puja entre Saade y cercanos a Petro por el control de la UPC.
Desde entonces, la pugna por el control del Consejo Superior se ha intensificado y ha expuesto divisiones dentro del Gobierno. La ‘batalla’ por la rectoría 2026–2030 no es menor: la UPC maneja un presupuesto cercano a $170.000 millones anuales, siendo la entidad más grande de Valledupar después de la Alcaldía y la Gobernación.