Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

Donald Trump ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.
El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua.
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El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron “bien” y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social.
Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.
“Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados”, agregó, sin dar más detalles.