Colombia llega al Mundial como candidata a dar espectáculo, según elogios internacionales

La Selección Colombia continúa su preparación de cara al esperado debut mundialista del próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional trabaja intensamente mientras crece la expectativa tanto dentro como fuera del país por el rendimiento que pueda mostrar en la Copa del Mundo. Aunque el entrenador argentino todavía tendría algunas dudas respecto al once titular, el ambiente alrededor del equipo es de optimismo y confianza. Colombia llega fortalecida luego de vencer 2-0 a Jordania en un amistoso y respaldada por el reconocimiento internacional que la ubica como una de las selecciones llamadas a ofrecer espectáculo en el torneo. Actualmente, Colombia ocupa el puesto 13 del ranking FIFA y es considerada la tercera mejor selección sudamericana, únicamente por detrás de Argentina y Brasil. Esa condición fue respaldada recientemente por ‘The Athletic’, sección deportiva del ‘New York Times’, que elaboró un escalafón especial sobre las selecciones con mayores posibilidades de destacar en el Mundial.

En dicho análisis, Colombia aparece entre las nueve mejores selecciones del certamen. El medio destacó el trabajo realizado por el equipo de Lorenzo durante las Eliminatorias Sudamericanas, en las que terminó en la tercera posición, además de resaltar la experiencia y liderazgo de James Rodríguez. “Los finalistas de la Copa América 2024 terminaron terceros en la fase previa sudamericana, pero llegan al torneo con grandes esperanzas, liderados por su figura clave, James Rodríguez, en la que probablemente sea su última Copa del Mundo”, señaló el reporte. Asimismo, el medio internacional resaltó la importancia de futbolistas como Jhon Arias, Richard Ríos y Luis Díaz, a quien consideran uno de los posibles protagonistas del campeonato. Sobre el extremo colombiano, destacaron su capacidad ofensiva y desequilibrio en el fútbol europeo. “Por delante de él, Jhon Arias y Richard Ríos son jugadores fundamentales, pero en Luis Díaz, un tercio del ataque más prolífico de Europa en el Bayern de Múnich, Colombia cuenta con alguien que podría convertirse en una de las revelaciones del torneo. No serán un equipo aburrido”, concluyó el informe. Después del triunfo ante Jordania, James Rodríguez también envió un mensaje de unión y confianza para los aficionados colombianos. El mediocampista publicó varias imágenes del encuentro en su cuenta de X y escribió: “Seguiremos mejorando para lo que viene. Todos juntos”, acompañado de la bandera colombiana. Por su parte, el delantero Luis Javier Suárez analizó las dificultades que podría representar el compromiso frente a Uzbekistán y destacó la necesidad de tener paciencia para encontrar espacios ofensivos. “Una Jordania con línea de cinco, cuatro, entonces vamos a tener juego de mucha paciencia, de saber administrar el balón, cómo lo llevamos, cómo crear ocasiones y, a partir de crear ocasiones, marcar, que es donde se nos va a dar la victoria”, expresó el atacante.