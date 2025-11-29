Trump pide tratar el espacio aéreo de Venezuela como “cerrado en su totalidad”

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Donald Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.
El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.