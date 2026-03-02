Hasta el miércoles 4 de marzo estará abierta la convocatoria para el Festival Altavoz 2026

Hasta este miércoles 4 de marzo estará abierta la convocatoria para seleccionar bandas y agrupaciones musicales que integrarán el Festival Altavoz 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, está dirigida a artistas, bandas y agrupaciones del distrito y el área metropolitana, es decir, que pueden participar artistas no solo de Medellín, sino también de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Le puede interesar: Los Dioses del Ritmo sacan disco de la mano de Iván Benavides

Las agrupaciones interesadas deben realizar la inscripción a través de la plataforma oficial de estímulos culturales (www.medellin.gov.co/estimuloscultura/) para participar en las audiciones.

Posteriormente, los proyectos inscritos podrán presentarse en Ciudad Altavoz, la fase clasificatoria, en la que un jurado evaluará cada proyecto para seleccionar las bandas que conformarán el cartel del Festival Internacional Altavoz 2026.

“Nosotros lo que buscamos desde Altavoz, que es un proceso de fomento, es darle la oportunidad a nuevas bandas de Medellín y el Valle de Aburrá para que puedan crecer”, dice Cristian Cartagena, Subsecretario de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

A través de los años, la Administración Distrital ha creado una ruta para acompañar a los ciudadanos que quieren dedicarse a la música. Desde la Red de Escuelas de Música, que este año cumple 30 años, los Estudios Públicos de Grabación, Medellín Music Lab, los diversos festivales de música y Altavoz, que se podría entender como la última parada, pues allí los artistas se encuentran frente a frente con el público y la industria.

La idea es que las bandas que logren completar el proceso de Altavoz, desde las audiciones, hasta la selección como parte del cartel del Altavoz Internacional, puedan conocer y generar relaciones con las bandas que vienen invitadas al festival, que se abran puertas desde ahí, para insertarse en otros circuitos de música a nivel nacional e internacional. Y que se encuentra también con el público, no solo de Medellín, sino de Antioquia y el resto del país, que viene al Festival Internacional Altavoz.

Lea también: Así suena la música grabada en los estudios públicos de Medellín

“Nosotros con Altavoz queremos que la escena de la música alternativa siga creciendo, sobre todo ahora que hay tantas posibilidades en Medellín. Fortalecer Altavoz tiene ese gran propósito”, dice Cartagena.

Pero Altavoz no es solo una convocatoria para los artistas, sino también para la audiencia. Es una invitación a los ciudadanos del Valle de Aburrá, para que se acerquen y conozcan los proyectos, que los apoyen.

Quizás una de las cosas más difíciles, pero a la vez más importantes en la carrera de un artista, es consolidar un público, una base de oyentes. Así, una parte muy importante del esfuerzo que hace la administración distrital por acompañar y promover a los artistas locales emergentes depende de la ciudadanía en general, que se disponga y escuche cómo suena Medellín en su diversidad.

¡Prográmese! Ciudad Altavoz 2026 en Medellín se llevará a cabo del 10 al 12 de julio y el Festival Internacional Altavoz será el 10, 11 y 12 de octubre.