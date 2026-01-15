Video | Trump fue abucheado en visita a una fábrica de Ford y él respondió haciendo “pistola”

Sin duda, el presidente Donald Trump está lejos de mantener el status quo al que los presidentes de Estados Unidos están acostumbrados. Sus bailes en actos públicos al ritmo de Y.M.C.A. de Village People, su actitud contestataria y su lenguaje poco moderado tanto en las redes como en sus declaraciones lo hacen pasar por “irreverente” y ”sacado del molde”, pero lo cierto es que, el cargo que ostenta sí requiere cierta prudencia antes de actuar o hablar.
Y es por su conducta pública que, de nuevo, está en el ojo de las críticas de adversarios e incluso de sus seguidores, luego de que esta semana, en una visita a una fábrica, le hiciera el gesto de “pistola”(levantó el dedo medio de su mano derecha) a un trabajador que le reprochó su postura en el caso de los expedientes del depredador sexual Jeffrey Epstein, amigo suyo en el pasado.