Video | Trump fue abucheado en visita a una fábrica de Ford y él respondió haciendo “pistola”

Sin duda, el presidente Donald Trump está lejos de mantener el status quo al que los presidentes de Estados Unidos están acostumbrados. Sus bailes en actos públicos al ritmo de Y.M.C.A. de Village People, su actitud contestataria y su lenguaje poco moderado tanto en las redes como en sus declaraciones lo hacen pasar por “irreverente” y ”sacado del molde”, pero lo cierto es que, el cargo que ostenta sí requiere cierta prudencia antes de actuar o hablar. Lea aquí: Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que todavía hay millones de archivos Epstein sin publicar Y es por su conducta pública que, de nuevo, está en el ojo de las críticas de adversarios e incluso de sus seguidores, luego de que esta semana, en una visita a una fábrica, le hiciera el gesto de “pistola”(levantó el dedo medio de su mano derecha) a un trabajador que le reprochó su postura en el caso de los expedientes del depredador sexual Jeffrey Epstein, amigo suyo en el pasado.

Mientras Trump recorría una fábrica de la compañía de vehículos Ford en Dearborn, Míchigan, el martes 13 de enero, fue abucheado por trabajadores de la empresa. Pero, en medio del alboroto, un comentario enervó al mandatario: un hombre le gritó “protector de pedófilos”, haciendo referencia al caso Epstein por el que ha sido ampliamente cuestionado. Siga leyendo: ¿Los recuerdos lo persiguen? Activistas proyectaron imágenes de Trump y Epstein sobre castillo de Windsor en Londres La respuesta no llegó de inmediato. Según reseña The New York Times, cuando estaba fuera de la vista del grupo de periodistas que viaja a su lado, Trump levantó su dedo medio. Pensó que nadie lo vería, pero quedó captado en un video que terminó en manos del portal TMZ que lo publicó. Y las críticas aparecieron, nuevamente, por el comportamiento de republicano.

De acuerdo con el diario neoyorquino, Trump caminaba por un piso superior de la fábrica, uno de los hombres de abajo empezó a gritar que era “un protector de pedófilos”. “Miró en dirección a los gritos y movió un par de veces la boca para responder con dos palabras. Era difícil distinguir lo que dijo en el video publicado por TMZ, aunque sin duda parecía algo que empezaba con la letra f y no era Ford”.