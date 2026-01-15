¡Rebelión en las regiones! Gobernadores se le plantan a emergencia económica de Petro y anuncian tres medidas

En una movida sin precedentes recientes, 17 de los 32 gobernadores del país se “pararon en la raya” frente al decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La consigna es clara: la autonomía de las regiones no se negocia y la billetera de los departamentos se defiende con dientes y uñas.
Podría interesarle: Gobernación de Antioquia desconocerá decreto de emergencia económica de Petro por considerarlo inconstitucional
La tensión alcanzó su punto máximo durante la cumbre de gobernadores en Bogotá. Lo que el Gobierno Nacional presenta como una herramienta urgente para conseguir recursos destinados a la salud y al pago de deudas, los mandatarios regionales lo perciben como un golpe directo a su independencia financiera.
La indignación es tal que incluso figuras tradicionalmente cercanas al proyecto de Petro, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se unieron al bloque de mandatarios que exigen respeto por los recursos de sus territorios., según conoció EL COLOMBIANO.