La magia de Yeison Jiménez: número de su carroza fúnebre cayó por millonaria lotería

La trágica muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción en el país que vio cómo, de una forma inesperada, se fue uno de los máximos exponentes de la música popular.
En medio de ese asombro, se le han rendido homenajes en diferentes lugares y escenarios, siendo el mayor el realizado el pasado miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena.
Lea también: “Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez
Un día antes, el martes 13 de enero, ya se había realizado el velorio en una ceremonia privada donde estuvieron familiares y amigos cercanos al artista. De ese evento, hay algunos registros en las redes sociales donde un detalle llamó la atención.
Ese día, el cuerpo de Yeison Jiménez fue trasladado en una carroza fúnebre cuyas placas tenían el número 586. Esos tres dígitos transformaron en la noche del martes la suerte de varios colombianos.