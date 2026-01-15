Golpe a banda que utilizaba menores de edad en Medellín para delinquir

Según la investigación de las autoridades, la estructura criminal se dedica al tráfico de estupefacientes en zonas residenciales y en entornos educativos, como el Sena de Pedregal, donde utilizaban menores de edad para vender marihuana, cocaína y otras drogas sintéticas.

La banda Cotranal, un grupo de delincuentes que lleva años azotando a la población en el noroccidente de Medellín , sufrió un tremendo golpe esta semana por cuenta de un operativo en el Doce de Octubre donde se realizaron allanamientos en varios lugares para capturar a ocho personas que tenían orden judicial por delitos como concierto para delinquir y, particularmente, por el uso de menores de edad para cometer delitos.

“Durante los allanamientos fueron incautados más de 500 dosis de estupefacientes, específicamente marihuana, base de coca, dos motocicletas, dinero en efectivo producto de esta actividad ilegal. Los capturados con registros judiciales por tráfico de estupefacientes y uso de documento falso fueron dejados a disposición de la autoridad judicial”, señaló el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá . En otras operaciones contra esta estructura, las autoridades afectarán las rentas criminales de Cotranal en alrededor de $240 millones.

Aunque no es una de las más reconocidas, Cotranal lleva añossembrando terror en Pedregal, Doce de Octubre, Téjelo, Florencia, La Arboleda, Castilla. Según las investigaciones que adelantan las autoridades desde hace varios años, esta banda tiene capacidad para producir ganancias cercanas a los $1.000 millones cada año por cuenta no solo del tráfico de estupefacientes sino de la extorsión y el hurto. Ha establecido alianzas criminales, además, con las GDO Picacho y Los Puentes.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que en Medellín, en promedio cada mes, aprehenden a 30 menores de edad cometiendo hurtos y otros delitos, la mayoría de ellos reclutados por estructuras criminales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad, opera el 43% de los grupos delictivos del país, con alrededor de 350, los cuales tienen en este momento alrededor de 1.000 adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 28 años que han logrado reclutar.