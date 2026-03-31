Dar un beso en la mano sin consentimiento es considerado ahora agresión sexual en España tras fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de España determinó que dar un beso en la mano sin consentimiento puede constituir una agresión sexual, al considerar que se trata de un contacto físico con connotación sexual que la víctima no está obligada a soportar.
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La decisión, conocida este lunes y dictada el pasado 5 de marzo, confirmó la condena contra un hombre que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús. La defensa del acusado buscaba que los hechos fueran considerados únicamente como “acoso callejero”, pero los magistrados rechazaron esa interpretación.