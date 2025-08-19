Siga en vivo la trayectoria del huracán Erin, que golpeó con fuerza el Caribe y amenaza las costas de EE. UU.

El huracán Erin azotó este lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, mientras crece el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos, incluso sin un impacto terrestre previsto. Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse. Su magnitud se redujo a última hora del lunes y ahora es un huracán de categoría 3.

En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos dijo que Erin alcanzaba vientos de hasta 205 km/h mientras se movía al noroeste a 12 km/h. Erin es “inusualmente grande”, con vientos huracanados que se extienden hasta 128 km y vientos de tormenta tropical hasta los 370 km, dijo el NHC.

Se pronostica que la parte externa del fenómeno arroje lluvias sobre Cuba y República Dominicana todo el lunes, así como en Turcos y Caicos y Bahamas, donde hay una advertencia de tormenta tropical para el martes. En estas regiones las precipitaciones pueden llegar a los 10 centímetros, según el NHC. Jamie Rhome, subdirector de la agencia, advirtió a los estadounidenses no asumir que el huracán no impactará solo porque su recorrido se encuentra mar adentro. En videos: Así se ve el imponente huracán Milton, otra vez en categoría 5, desde el espacio “Nada puede estar más lejos de la realidad para partes del Atlántico medio, en especial frente a Carolina del Norte”, dijo. El miércoles y jueves, olas de hasta seis metros, inundaciones costeras y marejadas ciclónicas podrían “inundar casas, carreteras y hacer que algunas comunidades sean inaccesibles”, agregó.

Desde el martes en la costa este habrá alto riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca que conducen el agua que se aleja de la orilla. En Puerto Rico, un territorio estadounidense de más de 3 millones de habitantes, devastado en 2017 por el huracán María, casas y carreteras quedaron inundadas y hubo cortes de energía, restablecida en la mayoría del territorio. Siga leyendo: ¿El suyo puede ser el nombre de un huracán? Acá le contamos cómo se escogen

Conexión con el cambio climático

“Erin es una de las tormentas más rápidas y de mayor intensidad del registro moderno”, dijo a la AFP Daniel Gilford, científico de Climate Central. “Vemos que se ha intensificado por la temperatura cálida de la superficie y esto tiene mucho sentido, pues sabemos que los huracanes actúan como máquinas de calor que toman energía de la superficie del océano, convirtiendo esa energía en vientos”, explicó. De acuerdo con Climate Central, Erin avanzó sobre aguas cuyo calentamiento extremo era hasta 100 veces más probable debido al cambio climático.

El NHC pronostica que Erin siga una trayectoria hacia el noroeste, pasando a mediados de esta semana entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas. El huracán Erin debería “crecer de manera bastante espectacular”, declaró Michael Brennan, director del NHC. En video: Avión cazahuracanes captó el impresionante ojo de Milton, el huracán que golpeará a Florida, EE. UU. “Esto creará condiciones marítimas muy peligrosas en toda la parte occidental del Atlántico y aumentará el riesgo de olas y corrientes peligrosas y potencialmente mortales en casi toda la costa este de los Estados Unidos”, advirtió.

Una temporada de huracanes más intensa

La temporada de huracanes en el Atlántico Norte, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre, debería ser este año más intensa de lo normal, según previsiones de autoridades meteorológicas estadounidenses.