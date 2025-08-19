Siga en vivo la trayectoria del huracán Erin, que golpeó con fuerza el Caribe y amenaza las costas de EE. UU.

El huracán Erin azotó este lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, mientras crece el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos, incluso sin un impacto terrestre previsto.
Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse. Su magnitud se redujo a última hora del lunes y ahora es un huracán de categoría 3.