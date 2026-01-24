Reportan un muerto en Mineápolis, EE. UU., tras tiroteo de agentes federales

Un hombre murió el sábado a consecuencia de disparos efectuados por agentes federales en Mineápolis, informaron varios medios estadounidenses, dos semanas después de que un agente del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense en esa misma ciudad del norte del país. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a la AFP en un comunicado que el hombre estaba armado, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente ni confirmar su fallecimiento. En contexto: Agente del ICE asesinó a tiros a una mujer durante una redada migratoria en Minneapolis, EE. UU. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales, en momentos en que la ciudad de Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en esta ciudad gobernada por los demócratas, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en todo el país. “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

“El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, agregó. El gobierno de Mineápolis afirmó en X “tener conocimiento” de “nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales” cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE. Puede leer: Greg Bovino, el polémico comandante sin máscara que lidera las deportaciones masivas de Trump En un video no confirmado que circula en las redes sociales, se ve a una persona que parece haber sido baleada durante un disturbio en la calle. Hay varios disparos audibles y al menos una persona en las inmediaciones lleva un chaleco con la inscripción “POLICE”. Más adelante, el gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido a tiros por agentes federales en Mineápolis estaba armado y “se resistió violentamente” a los intentos de los oficiales de desarmarlo. “Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.

Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.