Tiroteo en una escuela católica de Mineápolis, EE. UU., deja varios niños muertos a una semana de haber regresado a clases

Tanto el presidente Donald Trump como el gobernador de Minnesota se han pronunciado sobre el trágico hecho. Las autoridades dieron un reporte sobre el número de heridos.

  • El presunto atacante tendría en sus manos un rifle calibre 223. Fotos: AFP
    El presunto atacante tendría en sus manos un rifle calibre 223. Fotos: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

Un hecho trágico enluta a los Estados Unidos en la mañana de este miércoles, 27 de agosto. Un tirador al parecer abrió fuego contra varias personas cerca a una iglesia y un colegio católico.

Así lo informó el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que fue informado sobre un tiroteo este miércoles en una escuela de la ciudad de Mineápolis, y calificó la situación de “terrible”.

Lea también: Adolescente abrió fuego en Times Square, Nueva York, e hirió a tres personas: esto se sabe

“He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, agregó.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, usó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. “Me informaron sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informando a medida que tengamos más información. La BCA y la Patrulla Estatal están en el lugar”, escribió.

“Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, concluyó el mandatario local.

Según versiones preliminares, el presunto tirador estaba armado con un rifle calibre 223 y alcanzó a disparar alrededor de 30 tiros contra un grupo de personas antes de huir en un vehículo.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país.

Imágenes en vivo de medios locales mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

“Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

Entérese: Esto se sabe del hombre que perpetró tiroteo en una escuela católica de Minneapolis y mató a dos niños

La cuenta oficial en X de la ciudad de Mineápolis informó que “el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento”.

Instó a la gente a “mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”, sin especificar su número o gravedad.

En una conferencia de prensa dada por el alcalde de la ciudad y la Policía de Mineápolis se confirmó que por el momento hay dos niños muertos y 14 heridos.

Sigan leyendo: Trump propone castigar asesinatos en Washington con la pena de muerte, abolida en la capital estadounidense desde 1981

*Con información de AFP

Utilidad para la vida