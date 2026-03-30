Lo que se sabe del tiroteo escolar en Argentina que dejó un alumno muerto

El tiroteo ocurrido este lunes en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dejó un estudiante muerto y al menos ocho personas heridas, en un episodio que ha conmocionado a Argentina, un país poco habituado a este tipo de ataques en entornos escolares. Lea aquí: Trump ordena izar banderas a media asta tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis; niños relatan el horror De acuerdo con la información oficial y los reportes difundidos por medios argentinos, el ataque ocurrió en la Escuela Normal Superior N.º40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se preparaban para izar la bandera, una actividad habitual antes del inicio de clases. En ese momento, un alumno de 15 años habría sacado un arma de fuego y comenzó a disparar dentro de la institución.

La víctima fatal sería un estudiante de 13 años, cuya identidad no había sido divulgada oficialmente hasta el momento de los primeros reportes. El agresor fue detenido poco después del hecho, según confirmaron autoridades de seguridad de la provincia de Santa Fe. Las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación.

Las primeras versiones señalan que el arma utilizada sería presuntamente una escopeta. Según algunas reconstrucciones recogidas por medios locales, el adolescente la habría ingresado oculta en un estuche o funda, aunque ese detalle aún hace parte de la investigación judicial. También se reportó que el atacante habría efectuado varios disparos en medio del acto escolar, desatando una escena de pánico entre estudiantes, docentes y personal de la institución. Conozca: Esto se sabe del hombre que perpetró tiroteo en una escuela católica de Minneapolis y mató a dos niños Además del menor fallecido, varios alumnos resultaron heridos. Parte de ellos sufrieron lesiones por perdigones, mientras que otros fueron atendidos por golpes, cortes y heridas ocasionadas al intentar escapar en medio del caos. Según los reportes, algunos estudiantes incluso rompieron vidrios o saltaron por ventanas para huir del lugar. Varios de los afectados fueron atendidos en el hospital local y al menos dos fueron remitidos a un centro médico en Rafaela para recibir valoración más especializada. Uno de ellos fue reportado inicialmente en estado delicado, aunque estable.

momentos de miedo y pánico. Una estudiante relató que el agresor salió de un baño con el arma y comenzó a disparar, mientras otros compañeros gritaban y corrían para ponerse a salvo. Otra versión recogida por la prensa señala que el ataque habría sido planeado y que el presunto agresor podría haber sufrido acoso escolar, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. Lea también: Aprueban proyecto de ley en Tennessee para que algunos profesores puedan portar arma El secretario de Gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, indicó que docentes del colegio habrían descrito al atacante como un “buen alumno” y sin antecedentes de conducta que anticiparan un episodio de esta gravedad, lo que ha profundizado el desconcierto en la comunidad educativa y en la población de esta localidad, descrita por sus propios habitantes como un lugar tranquilo, donde “todos se conocen”.