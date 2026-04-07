Tic-tac para Delcy Rodríguez: el dilema constitucional que pone en jaque su cargo

Tres meses han pasado desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas. Ambos están en una celda en una de las prisiones de máxima seguridad en Nueva York. Mientras tanto, en Venezuela, la que era en su momento la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quedó de presidenta encargada. No obstante, se le acaba el tiempo legal ocupando el cargo. ¿Qué viene ahora?
Desde ese día ha impulsado cambios radicales dentro del régimen. Ha pedido la renuncia de altos mandos y figuras cercanas a Maduro, como Tarek William Saab, Vladimir Padrino López e incluso Alex Saab —señalado como testaferro del chavismo—, quien no solo fue destituido, sino también capturado.
En medio de todo, ha seguido las órdenes del presidente Donald Trump en Estados Unidos, quien en varias ocasiones ha ratificado que Rodriguez “sigue sus órdenes”.
Sin embargo, el tiempo pasa y todavía no hay señales de que unas posibles elecciones se vayan a realizar en el país vecino.