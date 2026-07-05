“Los terremotos no matan, sí las edificaciones inseguras”: Unni Krishnan, de Plan Internacional

Unni Krishnan, Director Humanitario Global de Plan International, se prepara para viajar a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el occidente del país. Plan International es una organización humanitaria internacional presente en más de 80 países, enfocada en la protección de los derechos de la niñez y, en particular, de las niñas. Como Director Humanitario Global, Krishnan lidera la respuesta de la organización ante terremotos, hambrunas y conflictos armados, coordinando equipos de emergencia que trabajan directamente sobre el terreno.
Krishnan, quien ha respondido a desastres en más de 40 países —de Haití a Myanmar, de India a Ucrania—, atendió esta entrevista desde Colombia, mientras coordina con instituciones venezolanas y agencias de la ONU el despliegue de su equipo sobre el terreno.